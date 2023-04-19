Анкара, 19 апреля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Церемония завоза ядерного топлива на турецкую атомную электростанцию «Аккую» пройдет с участием президента России Владимира Путина, который будет наблюдать за мероприятием по видеосвязи, сообщил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Путин

Он уточнил, что процедура назначена на 27 апреля.

Строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» началось в апреле 2018 года. Всего на объекте будет функционировать четыре блока. Электростанция является полностью российским предприятием и первой АЭС в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запуск «Аккую» имеет огромную важность для бесперебойного снабжения Турции электричеством. 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже предоставит информацию о том, кто возглавит российскую делегацию на церемонии загрузки топлива на эту электростанцию. Он добавил, что РФ будет представлена на должном уровне.