Каракас, 19 апреля, 2023, 03:22 — ИА Регнум. США могут обмануть в любой момент, и это общеизвестно. Такое заявление сделал 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министру иностранных дел России задали вопрос о том, что США намекнули на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но затем пригрозили усилить санкционное давление, если власти страны не пойдут на переговоры с оппозицией.

«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — отметил Лавров.

При этом глава МИД России подчеркнул, что Москва поддерживает позицию Каракаса.

США ослабили санкционное давление на Венесуэлу с конца 2022 года, выдав разрешение американской компании Chevron на сотрудничество с венесуэльской PdVSA в сфере добычи и переработки нефти, а также поставки нефтепродуктов на американский рынок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил в эфире Venezolana de Televisión представителю Госдепа США отправиться к черту, отвечая на опубликованные в СМИ угрозы Белого дома усилить санкции против его страны, если процесс диалога с оппозицией не продвинется вперёд.