Лавров предупредил Венесуэлу о способности США обманывать в любой момент
Глава МИД РФ Лавров предупредил Венесуэлу о способности США обмануть в любой момент
Каракас, 19 апреля, 2023, 03:22 — ИА Регнум. США могут обмануть в любой момент, и это общеизвестно. Такое заявление сделал 18 апреля глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.
Министру иностранных дел России задали вопрос о том, что США намекнули на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но затем пригрозили усилить санкционное давление, если власти страны не пойдут на переговоры с оппозицией.
«Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения», — отметил Лавров.
При этом глава МИД России подчеркнул, что Москва поддерживает позицию Каракаса.
США ослабили санкционное давление на Венесуэлу с конца 2022 года, выдав разрешение американской компании Chevron на сотрудничество с венесуэльской PdVSA в сфере добычи и переработки нефти, а также поставки нефтепродуктов на американский рынок.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил в эфире Venezolana de Televisión представителю Госдепа США отправиться к черту, отвечая на опубликованные в СМИ угрозы Белого дома усилить санкции против его страны, если процесс диалога с оппозицией не продвинется вперёд.