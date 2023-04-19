Байден продлил еще на год указ о запрете для связанных с Россией морских судов заходить в порты США

Вашингтон, , 03:21 — REGNUM Американский президент Джо Байден продлил на еще на один год действие указа, запрещающего заходить в порты США морским судам, которые имеют связи с Россией, 18 апреля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении администрации Соединенных Штатов говорится, что также решение принимается из-за «политики и шагов правительства РФ», касающихся ситуации на Украине.

Этот указ действует с конца апреля 2022 года. Он относится к судам, ходящим под российским флагом. Кроме того, запрет распространяется на корабли, которыми владеет «правительство России или российская компания, а также гражданин или постоянный резидент» РФ. Помимо этого, указ касается морских судов, находящиеся в пользовании у России.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля стало известно, что Бангладеш запретил заход в свои порты для 69 судов из России. Власти страны связали ограничения с действиями односторонних санкций США против РФ.