Геническ, Херсонская область, 19 апреля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. 30 лодок с моторами изъяли для нужд армии России в Херсонской области. Об этом 18 апреля сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Лодка

Сальдо напомнил, что на территории Херсонской области действует военное положение. В этот период власти имеют право привлекать для нужд армии технические средства населения.

«В частности, в Геническе для обеспечения военных плавсредствами были изъяты около 30 лодок с моторами», — уточнил Сальдо.

Владельцам лодок врио главы Херсонской области рекомендовал обратиться в Геническую районную администрацию. Как пояснил Сальдо, всем гражданам, подтвердившим своё право собственности, по истечении некоторого времени вернут имущество — лодки и моторы — либо выплатят компенсацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на правом берегу Днепра в Херсонской области наблюдается скопление группировки украинских войск, которые демонстрируют готовность к форсированию реки.