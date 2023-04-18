Пхеньян, 19 апреля, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Военный спутник-разведчик планирует запустить Пхеньян. Соответствующее заявление сделал лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило 19 апреля агентство Yonhap.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Кроме того, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер Северной Кореи для повышения разведывательных возможностей страны приказал развернуть группировку аналогичных космических аппаратов.

Уточняется, что Ким Чен Ын уже отдал распоряжение официальным лицам КНДР начать подготовку к запуску спутников-разведчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в КНДР заявили о росте потребности страны в освоении и использовании космического пространства и отметили, что в стране с успехом решают эту задачу.