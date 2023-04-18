Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Несколько человек пострадало, один погиб в результате обрушения здания крытой многоуровневой парковки в американском городе Нью-Йорке в районе Манхэттен. Об этом 18 апреля сообщил мэр города Эрик Адамс на пресс-конференции, трансляцию которой вели местные телеканалы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

Адамс уточнил, что в результате обрушения здания погиб один человек, конструкции здания очень нестабильные, поэтому на месте ЧП пожарные службы для оценки ситуации используют спецтехнику.

Начальник пожарной службы Нью-Йорка Джон Эспозито уточнил, что всего пострадали шесть человек, из них один скончался от полученных травм, четверо были госпитализированы, один отказался от медицинской помощи. Все пострадавшие являются сотрудниками парковки.

Пожарная служба Нью-Йорка работает на месте обрушения, предполагается, что под завалами могут находиться люди. Причины и обстоятельства обрушения здания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении автомобильной парковки в котлован перед многоквартирным домом в Москве.