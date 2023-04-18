Вашингтон, 19 апреля, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Американские власти продолжают отрицать то, что США ведут прокси-войну с Россией, несмотря на информацию из утёкших в Сеть секретных документов о степени участия Вашингтона в конфликте на Украине, сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В публикации говорится, что, согласно появившимся сведениям, Соединенные Штаты «вовлечены практически во все аспекты войны». При этом журналисты указали на одно исключение: США пока не задействовали напрямую своих солдат для участия в боевых действиях против РФ.

В статье отмечается, что американская разведка использует передовые средства наблюдения и шпионажа для контроля за действиями российских сил. Кроме того, в Washington Post напомнили, что США оказал Украине военную и экономическую помощи на общую сумму в $40 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал, что Вашингтон позволяют Киеву наносить удары по регионам, воссоединившимся с Россией. Вместе с тем он добавил, что США якобы не обеспечивают условий и не подстрекают Украину к атакам за пределами украинской территории.