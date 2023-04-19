Лавров назвал демагогичными заявления Зеленского о возврате Крыма

Каракас, , 01:21 — REGNUM Заявления представителей украинских властей о возврате Крыма назвал демагогичными глава МИД России Сергей Лавров 18 апреля в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинт.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вспомним недавние заявления представителей режима Зеленского, которые требовали обязательно вернуть Крым и грозились, вернее обещали, с радостью обещали, что как только это произойдет, они уничтожат русский язык и русскую культуру в Крыму и сделают там доминирование украинской и глобальной культуры», — указал Лавров.

Как пояснил глава российского МИД, подобные «преломления» происходят в глобальной культуре и цель и смысл этих «демагогических заявлений» понятны. Лавров отметил, что Россия совместно с Венесуэлой выступает за урегулирование ситуации на Украине, а также любых других конфликтов на основе принципов устава ООН о суверенном равенстве государств.

«Ни одна страна не должна укреплять свою безопасность за счет других, создавать угрозы кому бы то ни было», — подчеркнул глава МИД.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Западе не считают возможность возвращения Крыма реалистичной.