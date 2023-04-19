Представитель главы ООН Дюжаррик: инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся уже два дня

Нью-Йорк, США, , 01:00 — REGNUM Проверки морских судов в рамках Черноморской зерновой инициативы не осуществляются уже два дня, заявил 18 апреля журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Он пояснил, что причиной сложившейся ситуации стало «отсутствие согласия» между представителями России, Украины и Турции, которые ведут обсуждение этого вопроса в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. В ней участвуют Россия, Турция, Украина и ООН. Соглашение касается вывоза продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе и из Одессы. 18 марта 2023 года РФ объявила о решении продлить сделку еще на 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД стран G7 («Группы семи») приняли совместное заявление, в котором говорится о том, что Россия должна продлить действие Черноморской зерновой инициативы на неограниченный срок. 18 апреля представительство ЕС в РФ предупредило, что отказ от продления зерновой сделки через месяц станет катастрофой.