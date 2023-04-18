Нью-Йорк, США, 19 апреля, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Проверки морских судов в рамках Черноморской зерновой инициативы не осуществляются уже два дня, заявил 18 апреля журналистам официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Он пояснил, что причиной сложившейся ситуации стало «отсутствие согласия» между представителями России, Украины и Турции, которые ведут обсуждение этого вопроса в Совместном координационном центре в Стамбуле.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. В ней участвуют Россия, Турция, Украина и ООН. Соглашение касается вывоза продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе и из Одессы. 18 марта 2023 года РФ объявила о решении продлить сделку еще на 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы МИД стран G7 («Группы семи») приняли совместное заявление, в котором говорится о том, что Россия должна продлить действие Черноморской зерновой инициативы на неограниченный срок. 18 апреля представительство ЕС в РФ предупредило, что отказ от продления зерновой сделки через месяц станет катастрофой.