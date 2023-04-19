Белый дом: слова главы МИД Бразилии Виейры об украинском конфликте стали «ударом» для США

Вашингтон, , 00:45 — REGNUM Тон высказываний руководства Бразилии по конфликту на Украине поразил администрацию США. Такое заявление сделала 18 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Карин Жан-Пьер The White House

Как отметила Жан-Пьер, в Белом доме были шокированы тоном пресс-конференции главы МИД Бразилии Мауру Виейры. По словам Жан-Пьер, «это не был тон нейтральности», а намёки бразильской стороны на то, что США и Европа не заинтересованы в окончании конфликта на Украине либо делят ответственность за войну, представитель Белого дома назвала неправдой. Жан-Пьер заверила, что США не противодействуют попыткам других стран добиться мирного урегулирования украинского кризиса.

«У США, и вы множество раз слышали это от нас, нет возражений против того, чтобы любая страна пыталась положить конец войне России против Украины. Конечно, мы хотим, чтобы эта война закончилась, конечно», — отметила Жан-Пьер.

Кроме того, представитель Белого дома указала, что Бразилия — суверенная страна и принимает самостоятельные решения. Жан-Пьер подтвердила, что Вашингтон уверен в силе «отношений США и Бразилии», несмотря на сложившуюся ситуацию и на то, что в Белом доме не согласны со многими вещами, которые сказал бразильский лидер Лула да Силва.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как считает замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол, переговоры по ситуации на Украине не являются «неминуемыми» и в течение еще нескольких месяцев будут продолжаться боевые действия.