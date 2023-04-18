Администрация США отказалась комментировать возможность обмена Уилана и Гершковича

Вашингтон, , 23:48 — REGNUM Возможность обмена находящихся в заключении в России американцев Пола Уилана и журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича отказалась комментировать пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 18 апреля в ходе регулярного брифинга.

Карин Жан-Пьер The White House

По словам Жан-Пьер, она предпочитает не вдаваться в детали и не выносить на публику детали переговорного процесса.

«Речь идет о чувствительных вопросах, поэтому я не стану забегать вперед. Знайте лишь, что мы нацелены вернуть их обоих домой», — пояснила Жан-Пьер.

При этом представитель Белого дома уточнила, что администрация президента США Джозефа Байдена и вице-президента США Камалы Харрис взаимодействуют с российской стороной по всем возможным каналам с целью добиться освобождения обоих осуждённых американских граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30 марта журналиста The Wall Street Journal Гершковича задержали в России по подозрению в шпионаже и на два месяца заключили под стражу. Сам журналист категорически отверг обвинение в шпионаже в пользу США.