Глава Брянской области Богомаз: украинский БПЛА атаковал здание военкомата

Брянск, , 23:39 — REGNUM Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков в Брянской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Брянск Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков. Пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла», — уточнил глава Брянской области.

Богомаз указал, что на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в приграничном селе Случевск Погарского района Брянской области зафиксирован сброс неустановленного боеприпаса с квадрокоптера.