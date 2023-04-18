Хельсинки, 18 апреля, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки арестовали в рамках санкций Евросоюза власти Финляндии. Об этом 18 апреля пишет издание Helsingin sanomat.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Уточняется, что решение было принято судебными приставами неделю назад в связи с соответствующим запросом министерства иностранных дел Финляндии. Общая площадь арестованного имущества составляет 3326 кв. метров.

«Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее — Союзу Советских Социалистических Республик», — сказано в публикации.

В течение всего периода действия ареста России и её структурам запрещено «передавать, уничтожать или закладывать имущество».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии заморозили банковские счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки в банке Nordea.