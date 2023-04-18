Глава МИД Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы Каракас

Каракас, , 23:05 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Венесуэлы город Каракас. Об этом 18 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Венесуэлу из Бразилии в рамках своего латиноамериканского турне. В Каракасе Лавров проведёт переговоры со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем и с вице-президентом республики Делси Родригес. Также Лаврова примет президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Как уточнила Захарова, в настоящий момент в Венесуэле начались переговоры Лаврова с Хилем.

Глава МИД РФ Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Южную Америку, в рамках которой он планирует посетить Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел России Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой страной, которую посетит глава дипломатического ведомства в рамках латиноамериканского турне.