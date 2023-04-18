Вашингтон, 18 апреля, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Действующие санкции Запада против России могут негативно повлиять на цепочках поставок американской компании Lockheed Martin, сказано в заявлении, опубликованном 18 апреля на сайте этой организации.

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Кроме того, производитель видит угрозу для своего бизнеса в ограничениях, введенных со стороны Китая в отношении корпорации, ее поставщиков и партнеров. Также говорится о вреде «санкций правительства США против турецких физических или юридических лиц».

В списке факторов, в которых Lockheed Martin видит угрозу для своей деятельности, есть и «риски сокращения бюджета США в будущем». Помимо этого, компания опасается изменений в «приоритетах финансирования и закупок» в стране.

Lockheed Martin является одной из крупнейших фирм мира, выпускающих продукцию военного назначения. Она также занимается проектами в аэрокосмическом секторе, в сфере электроники и в области информационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года китайские власти ввели санкции против Lockheed Martin и другой американской корпорации Raytheon Technologies из-за их деятельности по поставкам вооружения на Тайвань.