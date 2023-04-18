В Москве теплая погода позволит завершить отопительный сезон

Москва, , 22:36 — REGNUM Повышение температуры прогнозируется в Москве в выходные, а в начале следующей недели температура в столичном регионе может достичь +20 градусов. Об этом 18 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Весна в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Метеоролог уточнил, что на текущей неделе ожидается облачная тёплая погода, выше климатической нормы на 2-3 градуса. 19 и 20 апреля днём ожидается +16…+18 градусов, а по области до +19 градусов. Ночью в Москве температура воздуха опустится до +3…+5 градусов, по области до +6.

В последующие дни температура ночью понизится до 0…+5 градусов, но всё равно будет на 1,5-2 градуса выше многолетних значений. С 23 апреля прогнозируется очередное повышение температуры, +14…+19 градусов, а уже 24 апреля можно ожидать, что в московском регионе температура воздуха приблизится к 20-градусной отметке.

Вильфанд отметил, что погода в Москве позволяет завершить отопительный сезон. Если среднесуточная температура в течение пяти суток выше +8 градусов, то по правилам отопительный сезон может быть завершён.

При этом метеоролог пояснил, что в мае и в конце апреля нередки понижения температуры, поэтому окончательное решение по отопительному сезону будут принимать власти города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве в начале текущей недели.