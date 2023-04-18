Хартум, 18 апреля, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Авиация суданской армии нанесла удары по позициям сил быстрого реагирования Судана в центре Хартума, 18 апреля передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в армейские источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиаудар

В частности, атаке подверглись отряды спецназы, которые находились возле резиденции главы государства. Информация о пострадавших и нанесенном материальном ущербе не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения между суданской армией и Силами быстрого реагирования страны вспыхнули 15 апреля. Стороны обвинили друг друга в обстрелах их штабов.

Кроме того, 16 апреля вооружённые силы республики заявили, что захватили базы и штабы спецназа в семи городах республики. Армейская авиация также несколько раз обстреливала позиции суданских сил в Хартуме.

17 апреля суданский МИД объявил, что командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил Силы быстрого реагирования страны, обвинив их в мятеже.