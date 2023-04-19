Москва, 19 апреля, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ) запустил новый участок опытного производства. Теперь ЦИАМ сможет расширить свой ассортимент, а также создавать более сложную продукцию, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Площадь опытно-экспериментального производства научного института увеличилась больше чем на три тысячи квадратных метров. В новом цехе разместили около 50 современных станков, которые преимущественно изготовлены отечественными производителями. Открытие нового участка позволит расширить ассортимент изделий и обеспечить изготовление сложнейших опытных образцов деталей авиадвигателей», — заявил Овчинский.

ЦИАМ обладает статусом промышленного комплекса и является частью НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» — единственной организации в России, которая проводит научные исследования и ведет научное сопровождение разработок в области строения двигателей для авиации. Опытное производство, которое сейчас расширил ЦИАМ, — это заключительная стадия опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию новых продуктов и процессов. На сегодняшний день в ЦИАМ уже используют 3D-печать для нестандартных деталей из металлов и сплавов, используют лазерную сварку и портальную измерительную машину.