Crocus City Hall заявил об отмене концерта поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib

Москва, , 22:16 — REGNUM Запланированный в Москве концерт казахстанского рэпера Jah Khalib, открыто поддержавшего Украину, не состоится. Об этом ИА REGNUM сообщил гендиректор концертной площадки Crocus City Hall Роман Грачёв.

Ранее исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) опубликовал в соцсетях пост в поддержку Украины. В то же время артист запланировал ряд концертов в России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

В Сети разразилась волна негодования пользователей, которые потребовали отменить его выступления. В то же время коллега рэпера, музыкант Амин Апачев направил в Минкультуры запрос, отметив, что Jah Khalib, может не просто «поддерживать террористическую украинскую армию, но и финансировать ВСУ».

На фоне скандала в Петербурге отменили концерт рэпера. Концертная площадка КСК «М-1 Арена» заявила ИА REGNUM, что запланированное на 25 апреля выступление точно не состоится.