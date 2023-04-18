Генсек НАТО Столтенберг назвал объектом манипуляции часть утекших в сеть документов Пентагона

Брюссель, , 22:02 — REGNUM Часть секретных документов министерства обороны США, которые оказались в открытом доступе в Сети из-за утечки, не соответствуют действительности. Об этом 18 апреля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы все видели, что некоторые из этих утечек не соответствуют действительности и являются объектом манипуляции», ― указал в интервью телеканалу CNN генсек Североатлантического альянса.

Он также высказал мнение, что эти документы «не повлияют на то, что союзники по НАТО делают в связи с Украиной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что его ведомство узнало об утечке секретных документов 6 апреля. В связи со случившимся минюст страны начал уголовное расследование. Документы содержали сведения, которые в числе прочего касались подготовки сил ВСУ к возможному контрнаступлению на позиции российских войск и планов Вашингтона и НАТО на этот счёт.

В Пентагоне по результатам проведённой проверки пришли к выводу, что утечка секретных документов стала следствием непреднамеренных действий.

Глава Белого дома Джо Байден поручил директору Национальной разведки США Эврил Хейнс изучить степень ущерба, нанесенного утечкой секретных документов.

Подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона и арестованный Джек Тейшейра считал удручающими военные действия между Россией и Украиной.