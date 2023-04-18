Москва, , 22:00 — REGNUM Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении компании Google, которая отказалась удалить запрещённый в России контент. Об этом 18 апреля сообщил «Интерфакс».

«В суд поступил административный протокол в отношении Google LLC, рассмотрение которого назначено на 20 апреля мировым судьей 422 судебного участка Таганского района Москвы», — говорится в сообщении суда.

Уточняется, что согласно ч.2 ст.13.41 («неудаление запрещенного в РФ контента») компании Google грозит штраф в размере до 4 млн рублей.

За неоднократные нарушения российского законодательства компания Google с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, европейские издатели потребовали от американской поисковой системы Google возместить ущерб на сумму до $25,4 миллиардов в связи с якобы несправедливым использованием цифровой рекламы компании. В ответ компания заявила, что все претензии беспочвенны и что она будет бороться против исков в суде.