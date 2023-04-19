В западной прессе в канун обещанного контрнаступления ВСУ стали появляться материалы с неожиданно резкой критикой Зеленского. «Иконе украинской демократии» припомнили и зачистку политического поля, и диктаторские замашки, и коррупционные обвинения из «досье Пандоры». Собеседники издания Politico предрекли очередной майдан и даже обозначили возможную его дату.

Александр Тищенко, , 08:50 — REGNUM «Знаете, майдан может повториться», — такой прогноз дал украинский экс-министр американскому изданию Politico, которое 18 апреля опубликовало развернутый материал о возможности новой революции на Украине — после СВО или на фоне боевых действий. Бывший украинский министр поделился мнением на условиях анонимности, опасаясь «дать пропагандистский повод России» и подорвать боевой дух ВСУ.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат Верховной рады Ирина Совсун от партии «Голос», уже не скрываясь, высказалась в том же духе. «Я была на улицах во время «оранжевой революции» в 2004 году и снова участвовала в уличных акциях на улицах (во время Евромайдана) в 2014 году», — заявила парламентарий американскому изданию. По ее мнению, украинцы «склонны устраивать революции» каждые 10 лет, и «приближается очередная отметка». По этой логике, следующего майдана следует ожидать в 2024 году, когда, собственно, на Украине должны состояться очередные президентские выборы.

Партия «Голос», основанная лидером рок-группы «Океан Эльзы» и активным участником обоих майданов Святославом Вакарчуком, еще в 2020-м объявила о переходе в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому, но прогнозы очередной революции — это уже что-то новое.

События 2014-го имели «непредвиденные последствия» — нынешние боевые действия, отмечает Politico. И, как констатируется в публикации американского издания, в украинском «политикуме» накапливаются претензии к Зеленскому, что не так заметно при взгляде с Запада.

«Икона демократии» с диктаторскими полномочиями

«Вот уже год Зеленского превозносят как икону демократии… А его вдохновляющая воинственная риторика и завораживающее красноречие сыграли важную роль в убеждении Соединенных Штатов и Европы поддержать Украину», — указывает Politico. Но неназванный экс-министр пояснил изданию, что Зеленский проявил себя как политик с авторитарными замашками.

Ссылаясь на оценки аналитиков, Politico отмечает: нынешний 84-процентный рейтинг Зеленского — это результат «сплочения вокруг флага» (то есть следствия военной пропаганды), в то время как перед началом СВО уровень одобрения президента неуклонно падал. Надо отметить, что Politico нелестно отозвалось о Зеленском. «Комик-популист был избран подавляющим большинством голосов в 2019 году, пообещав защищать интересы народа от правящего класса, — напомнило издание о впечатляющей победе Зеленского четыре года назад, с 73% голосов. — К сожалению, Зеленский не смог повторить роль «народного президента», сыгранную на телевидении в реальной жизни, его поддержка в какой-то момент упала до 11% после увольнения настроенного на реформы премьер-министра (Алексея Гончарука), включения в правительство друзей и бывших деловых партнеров и неудач в борьбе с коррупцией».

Алексей Гончарук. Бывший премьер — министр Украины President. gov. ua

Politico напомнило и о развернутой Зеленским в канун СВО зачистке политического поля, и о персональных санкциях против оппонентов «во имя борьбы с российской агрессией», и о стремлении выстроить «управляемую демократию» с доминированием пропрезидентской партии «Слуга народа».

Наконец, издание указало, что за четыре месяца до начала российской спецоперации «Зеленский и двое близких к нему людей были уличены в «офшорной финансовой деятельности» — здесь Politico ссылается на документы из «досье Пандоры», из которых следует, что Зеленский продолжал получать прибыль через офшорные фирмы, учрежденные до избрания его президентом.

«Когда недавно происходила чистка украинского «политикума» со стороны американских структур, то она обошла Зеленского стороной. Но выбила из-под него всю команду, которая, с одной стороны, засветилась в коррупционных делах, а с другой стороны, по информации из разных источников, объединялась в работе на британцев. То есть, с одной стороны, они являлись агентами влияния одной из сторон, а с другой — засветились в коррупционных делах», — сказал ИА REGNUM политолог, экс-депутат Одесского городского совета Игорь Димитриев, комментируя появление явно не комплементарного к Зеленскому материала в американской прессе.

В январе, напомним, стало известно одновременно об отставке замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и зама генпрокурора Алексея Симоненко. Выдвигалось мнение, что чистка, в первую очередь в офисе Зеленского, была инициирована Национальным агентством по борьбе с коррупцией (НАБУ), которое было создано еще в 2015 году по указанию США и считается инструментом американского внешнего управления.

«Вероятнее всего, Зеленского оставили просто потому, что у него держатся рейтинги, чтобы затем, независимо от исхода конфликта, свести на него негатив и убрать этот негатив вместе с Зеленским.

Несмотря на то, что украинский президент сейчас имеет позитивный рейтинг, его роль — уйти вместе с негативом. Попытка задержаться на посту встретит противодействие со стороны американцев, которые вновь взяли под контроль украинскую политику», — полагает Димитриев.

Два сценария для генерала Залужного

Само появление публикации в Politico с критикой Зеленского и прогнозами возможного майдана — это, вполне вероятно, намек, что действующим президентом не очень довольны в США, сказал ИА REGNUM директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин. «Можно вспомнить недавнюю статью одного из западных аналитиков, который пишет то же самое, что и в Politico: что Зеленский — политик авторитарного типа, что он всех подчинил, что в СМИ есть цензура, оппозиции нет, и это мешает США урегулировать украинский конфликт. А его надо «урегулировать» и переключаться на другое — Иран, Тайвань, КНДР и так далее», — отметил собеседник.

С другой стороны, если вернуться к прогнозам третьего майдана, то нельзя не вспомнить: после 2014 года ни одна из попыток конвертировать экономическое или политическое недовольство в масштабные акции протеста не увенчалась успехом.

Майдан в Киеве (сс) Ivan Bandura

«Слово «майдан» используют скорее для пафоса. Чтобы подвинуть Зеленского, достаточно переворота «в верхах», а выводить миллионы людей на улицы не нужно, — полагает Димитриев. — В ВСУ накопился негатив к Зеленскому и его действиям, а у украинских военачальников авторитет более сильный, чем у президента, и поэтому тут речь не о майдане. Всё-таки майдан — это гражданский протест, а когда на руках у большинства населения в руках оружие, речь уже не идёт о майдане».

Стоякин не исключил, что вопрос с Зеленским будет решаться «демократическим правовым путём» — во время избирательного цикла 2024 года (на что, собственно, и делается намек в комментарии Politico о 10-летних «революционных циклах»). Оба майдана, напомним, были приурочены к президентским выборам.

«Проведут в октябре 2024 года следующие выборы, и там внезапно посчитают результаты так, что Зеленский президентом больше не будет», — указал эксперт.

В этой связи следует присмотреться к фигуре, которую рассматривали едва ли не как потенциального лидера военного переворота. Западные СМИ уже давно намекают на конфликт в верхах украинской власти, и в связи с этим упоминается фигура главкома ВСУ Валерия Залужного. Так, в марте немецкое издание Bild сообщило о ссоре Зеленского и Залужного из-за разницы во взглядах на дальнейшие тактические действия в Артёмовске. Отмечается, что в генералитете ВСУ относятся к Залужному с большим доверием, в отличие от фигуры Зеленского.

Игорь Димитриев считает, что вариант с верхушечным переворотом на Украине в нынешних условиях наиболее вероятен.

«Когда расклад сил очевиден, можно просто договориться, и необязательно бегать по улицам и стрелять во все стороны. Когда понятно, что Зеленского хотят убрать, то ему будет достаточно, чтобы представитель посольства США сказал ему, чтобы он написал заявление, собрал вещи и летел, куда ему скажут, — за границу. Вряд ли у Зеленского будет желание участвовать в конфликте такого масштаба», — отмечает собеседник.

При этом на фронте, уверен эксперт, может произойти несколько вариантов развития событий, к которым можно привязать будущую судьбу Зеленского.

«Либо наступление ВСУ происходит, но оказывается неудачным. Тогда Украина вынуждена идти на переговоры и признавать потерю части территории. Тогда негатив будет направлен на Зеленского,

— отмечает собеседник. — Если Украине удастся реализовать успешные действия на фронте, но потерять много людей, то негатив может быть перенаправлен также на Зеленского». Единственный вариант, при котором Зеленский сможет сохранить свои позиции, — это если допустить масштабное продвижение ВСУ с прорывом вглубь новых территорий, считает Димитриев. Но и в этом случае — если Киев представит результат контрнаступления как свой успех — главнокомандующий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский будут претендовать на лавры победителей и роль национальных лидеров, полагает собеседник. Таким образом, первый сценарий подразумевает, что военное руководство с одобрения Вашингтона «подвинет Зеленского».

Александр Сырский и Валерий Залужный во время обороны Киева, 16 марта 2022 года Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine

Василий Стоякин, напротив, не склонен рассматривать всерьёз «фактор Залужного», полагая, что вариант с противостоянием в украинских верхах всерьёз обсуждается преимущественно лишь в российских СМИ. «Нам бы хотелось, чтобы на Украине всё произошло по такому сценарию, поскольку России это было бы выгодно. В действительности мы знаем советский и постсоветский генералитет, который после 1930-х годов прошлого века не в состоянии осуществлять самостоятельную политическую деятельность», — считает собеседник.

В этом плане генерал Залужный не исключение, считает Стоякин. «Он — фигура не того масштаба ни по харизме, ни по интеллекту», — подчеркивает эксперт. Но, по его мнению, США могут задействовать Залужного во втором сценарии — с «демократическим транзитом власти», при котором первый срок Зеленского окажется и последним. «Быть выдвинутым на выборах как альтернатива Зеленскому и победить его главком ВСУ вполне может, резюмировал специалист», — полагает политолог.