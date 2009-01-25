ООН высказала обеспокоенность сообщениями о прослушке Гутерриша
Вашингтон, 18 апреля, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) официально высказала Вашингтону обеспокоенность на фоне сообщений о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. Об этом 18 апреля на брифинге сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
«Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность», ― сказал Дюжаррик.
Он уточнил, что речь идёт о недавних сообщениях о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом «вмешательства со стороны властей США».
«Мы дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН», ― подчеркнул представитель генсека.
Согласно четырём утекшим в Сеть секретным отчётам Пентагона, которые изучили журналисты The Washington Post, Соединённые Штаты активно прослушивали разговоры Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В документах якобы обобщены перехваченные разговоры, проливающие свет на взаимодействие Гутерриша с высшими должностными лицами ООН, а также с мировыми лидерами. Также подробно описаны разговоры, в которых Гутерриш возмущается, что ему не дают посетить раздираемую войной Эфиопию, а также его разочарование поведением президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что его ведомство узнало об утечке секретных документов 6 апреля. В связи со случившимся минюст страны начал уголовное расследование. Документы содержали сведения, которые в числе прочего касались подготовки сил ВСУ к возможному контрнаступлению на позиции российских войск.
Глава Белого дома Джо Байден дал поручение директору Национальной разведки США Эврил Хейнс изучить степень ущерба, нанесённого утечкой секретных документов.