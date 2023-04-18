Пермь, 18 апреля, 2023, 21:24 — ИА Регнум. В Перми отменили выступление панк-группы «Наив», запланированный на 7 июля. Он должен был состояться в концерт-холле «Свобода». Однако на его странице в соцсети «ВКонтакте» появилось объявление об отмене, пишет портал «59. ру».

Павел Ищенко ИА REGNUM «Наив»

В нем, в частности, говорится, что «концерт группы «Наив» будет отменён, а денежные средства за билеты зрителям вернут на банковские карты. Что касается билетов, приобретённых в кассах, возврат денег за них будет сделан по месту покупки. Причины отмены концерта группы «Наив», приуроченного к 35-летию коллектива, не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях солист и основатель панк-рок-группы «Наив» Александр Иванов (Чача) устроил антироссийскую провокацию на концерте в Москве. Он нарядился в майку с именем Маши Москалёвой, чей отец был приговорён к двум годам колонии за дискредитацию Вооруженных сил России. Во время концерта Иванов заявил, что школьницу из Тульской области якобы преследуют за антироссийский рисунок девочки.

В марте 2022 года Александр Иванов (Чача) в своих соцсетях объявил, что группа прекращает концертную деятельность до окончания спецоперации. Он объяснил, что не может «веселиться и скакать на одной ноге», когда страдают люди. Однако вскоре группа отправилась в концертный тур по России.

В начале апреля 2023 года депутат гордумы Ярославля Любовь Сурова сообщила о том, что её избиратели возмущены публичными антироссийскими высказываниями участника группы «Наив». Усилиями депутата были отменены концерты в Череповце и Ярославле.