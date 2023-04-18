Москва, 18 апреля, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Ответом на наращивание Украиной группировки войск в районе Артёмовска (украинское название ― Бахмут) стал массированный авиаудар, который российские военные нанесли по остаткам гарнизона противника в городе. Таким образом российская армия продемонстрировала возможности авиации, не дожидаясь наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «МК» заявил бывший офицер спецназа и разведчик, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Он утверждает, что российская армия начала применять «придержанное на чёрный день» вооружение, чтобы показать Западу, что чем больше оружия будет отправляться на Украину, тем больше потерь понесут ВСУ.

«Фугасные авиационные бомбы большого калибра мы раньше применяли очень ограниченно, сейчас массово применяем для разрушения систем управления, уничтожения перспективных средств вооружения, которые туда поставил Запад», — указал он.

По словам бывшего военного специалиста, Россия демонстрирует всей агрессивной части западного мира, что в запасе ещё много сюрпризов.

«Мы ещё не использовали все имеющиеся в нашем распоряжении силы и средства. Противник наращивает свои силы, и мы в ответ с увеличением поставок западного вооружения на Украину увеличиваем производство военной продукции», ― указал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля российские подразделения нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артёмовске. Город сотряс сильнейший взрыв, «гриб» был виден даже в Константиновке, которая расположена в 77 километрах от Артёмовска по прямой.