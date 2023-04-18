Сборная России не будет участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

Москва, , 20:55 — REGNUM Сборная России по футболу отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA). Об этом 18 апреля заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Сборная России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вчера мы отправили официальное письмо в CAFA, уведомили коллег. У нас есть ряд организационных сложностей, мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что большая нагрузка на футболистов, жарко, маленький перерыв между 11-м и 15-м числом», — объяснил Митрофанов.

Первый в истории CAFA чемпионат пройдёт с 9 по 21 июня 2023 года. В нём сыграют восемь команд, которые будут разделены на две группы. Матчи пройдут по круговой системе в один круг. Победители групп встретятся в финале. Команды, занявшие вторые места, поборются за третье место.

CAFA является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC), она была создана в июне 2014 года.