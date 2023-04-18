Москва, 18 апреля, 2023, 20:53 — ИА Регнум. Бывшего профессора МГТУ имени Баумана Александра Кибальченко, которого обвиняют в заказном убийстве бывшего зятя Тимура Зайниева, сотрудники правоохранительных органов задержали в лесу возле деревни неподалёку от аэропорта «Домодедово». Об этом 18 апреля сообщил «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что Кибальченко пытался незаконно покинуть территорию России и уехать в Великобританию. У него имеется гражданство Соединённого Королевства.

«В связи с тем, что подсудимый Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту», ― сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что Кибальченко допросили. Суд ужесточил ему меру пресечения. Теперь вместо домашнего ареста задержанного отправили в СИЗО.

Сам Кибальченко утверждает, что не собирался сбегать — он якобы потерял сознание в такси и очнулся во время задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, Тимура Зайниева похитили и убили 4 марта 2021 года. По версии следствия, исполнителями преступления были четверо мужчин, бывших сотрудников правоохранительных органов. Их установили и задержали 6 марта благодаря городской системе видеонаблюдения.

Один из задержанных, Роман Осипов, дал признательные показания и рассказал, что заказчиком преступления является разработчик космического корабля «Буран» Александр Кибальченко, чья дочь и Зайниев разводились и делили имущество. Защита Кибальченко назвала обвинения необоснованными.