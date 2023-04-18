Донецк, 18 апреля, 2023, 20:36 — ИА Регнум. В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины повреждено здание Донецкого института железнодорожного транспорта. Об этом 18 апреля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

(сс) Andrew Butko Алексей Кулемзин.

«Во время обстрела повреждено остекление в здании Донецкого института железнодорожного транспорта (ДонИЖТ) по ул. Горной», — написал Кулемзин.

Также мэр города сообщил, что в результате обстрела от противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM пострадал многоквартирный жилой дом, расположенный по ул. Горной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 18 апреля в результате обстрела Донецка повреждено здание общежития. Число погибших возросло до трёх человек.

За 17 апреля Вооружённые силы Украины 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. При этом 14 из 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибра 155 и 122 миллиметра ВСУ совершили на донецком направлении. Днём ранее ВСУ 34 раза обстреляли территории республики.