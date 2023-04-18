Игра с огнем, чреватая катастрофой: превратится ли Тайвань в новую Украину
Малек Дудаков, 18 апреля 2023, 21:13 — REGNUM В начале 2023 года большой резонанс вызвали заявления генерала ВВС США Майка Миннихана. Он спрогнозировал начало крупного конфликта между Китаем и Америкой в 2025 году.
Генерал полагает, что Китай к тому моменту воспользуется ситуацией политической нестабильности, которая может начаться внутри США. Ведь в ноябре 2024 года США ждут президентские выборы. И они вполне могут повторить ситуацию предыдущего электорального цикла — с нежеланием проигравшей стороны признавать итоги выборов и массовыми протестными выступлениями.
В таком случае Вашингтону будет совсем не до внешней политики. И это может открыть окно возможности для Китая, чтобы силовым путём решить вопрос Тайваня. Но США не смогут остаться в стороне, ведь иначе статусу Америки как глобальной сверхдержавы будет нанесён непоправимый ущерб.
США придётся напрямую вовлечься в противостояние вокруг Тайваня, которое грозит привести к непредсказуемым последствиям для всего мира. И началу реальной третьей мировой войны.
Конечно, далеко не все в США готовы согласиться с таким алармистским прогнозом.
Например, директор ЦРУ Уильям Бёрнс не ожидает активной фазы тайваньского кризиса раньше 2027 года. Многие в Вашингтоне и вовсе надеются избежать прямого столкновения с Китаем — будучи уверенными, что с Поднебесной удастся бороться чужими руками, по примеру Украины.
Моделирование военных сценариев, которое проводится в Вашингтоне, показывает, что в случае открытой войны США и Китая вокруг Тайваня Пентагон может потерять несколько авианосцев, десятки других военных судов, сотни истребителей и тысячи солдат. Это станет непоправимыми потерями для американского флота, который не сможет, как во времена после Пёрл-Харбора, быстро восстановить потерянный потенциал.
К тому же и Америка, нынче расколотая как никогда, может резко охладеть к интервенционизму на фоне таких катастрофических потерь. И просто-напросто отказаться от дальнейшей войны с Китаем, как бы негативно это столкновение вокруг Тайваня не закончилось.
Сам Тайвань, как стало недавно известно из утёкших документов Пентагона, противостоять Китаю в одиночку не способен.
У него острый дефицит систем ПВО и истребителей, противокорабельных ракет и боеприпасов. Тайваньская армия — немногочисленная и довольно плохо обученная, хоть сейчас её и начали тренировать американские инструктора. США также одобрили поставку 400 ракет Harpoon, однако сроки их поставки сдвигаются до 2029 года.
Тайвань до сих пор не может получить вооружений, которые он заказывал у США ещё три-четыре года назад. Общая стоимость невыполненных контрактов перед Тайванем достигает 19 миллиардов долларов, и она из года в год только растёт.
Усугубляет ситуацию и проявляющийся раскол стран Запада по вопросу дальнейшей политики в отношении Тайваня.
В США очень резко восприняли недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал европейцев сохранять нейтралитет в возможном тайваньском конфликте и сокращать зависимость от США. Представители Еврокомиссии и лидеры стран Восточной Европы поспешили откреститься от слов Макрона. А на прошедшем саммите G-7 в Японии представители западных стран высказали декларативную поддержку в адрес Тайваня.
Однако очевидно, что раскол в Европе по китайскому вопросу имеется — и в дальнейшем он будет только усиливаться.
Общий товарооборот между Евросоюзом и Поднебесной превышает 800 миллиардов долларов. Для США использовать Европу как своеобразный экономический таран против Китая было бы очень выгодно. Однако сами европейцы начинают понимать, что для них сценарий одновременной войны и с Россией, и с Китаем будет означать гарантированный крах экономики и социальный взрыв недовольных масс.
Что касается политики Китая, то для него приоритетом, очевидно, является решение тайваньского вопроса мирным путём.
В Пекине наверняка делают ставку на приход к власти дружественной Китаю партии «Гоминьдан» на следующих парламентских и президентских выборах, который пройдут на острове в начале 2024 года. Представители «Гоминьдана» сейчас активно посещают материковый Китай и называют всех китайцев единым народом, которому не надо друг с другом конфликтовать ради интересов США.
На недавних муниципальных выборах «Гоминьдан» показал сильный результат. И опросы общественного мнения дают понять, что шансы на победу у партии имеются. В случае её триумфа Пекин вполне может начать быструю интеграцию острова в состав большого Китая по гонконгскому сценарию.
Однако и США не будут сидеть сложа руки и попытаются всеми путями, включая поддержку сторонников тайваньской независимости, которых можно вывести на протесты с непризнанием итогов выборов, этому помешать.
В идеальном для себя сценарии США стремились бы вовлечь в конфликт с Китаем окружающие его страны, с которыми у Пекина имеются территориальные противоречия.
Это и Япония, которая готовится потратить 250 миллиардов долларов на перевооружение своих «сил самообороны» и закупку дальнобойных ракет. Сюда относятся и Филиппины, где спешно возводятся пять новых военных баз США под американскую авиацию. В антикитайский альянс усиленно затягивают Индию, Южную Корею и Австралию.
Фактически вокруг Китая хотят сформировать новый «бамбуковый занавес» из недружественных стран, как во времена Холодной войны. И заставить Пекин тратить силы и средства на военную конкуренцию со своими соседями, а не напрямую с США.
Но сломать эти планы может и успешная интеграция Тайваня в состав Китая, и усиление военно-технического сотрудничества с Россией, которая не позволяет закрыть вокруг Китая «огненное кольцо» из враждебных государств. В дальнейшем многие из них могут пересмотреть свои планы, если станет ясно, что дружить с усиливающимся Китаем гораздо выгоднее, чем конфликтовать.
В Вашингтоне понимают, что время работает против США.
Уже сейчас китайский флот превосходит американский по количеству военных кораблей. Китай спускает на воду третий авианосец, фактически нейтрализуя монополию США в авианосной сфере. К концу 2020-х годов именно китайский военный флот может стать сильнейшим в акватории Тихого океана.
Остановить это можно, только затянув Китай в большой конфликт в Южно-Китайском море.
В этой связи вопрос Тайваня важен не только в контексте полупроводников, которые там производятся. Через тайваньский пролив проходят торговые потоки на триллионы долларов ежегодно. И страна, которая их контролирует, получает перевес над своими оппонентами в мировой торговле.
Поэтому противостояние в Южно-Китайском море в любом случае будет в дальнейшем только усиливаться.
Но вопрос о том, дойдёт ли дело до открытой войны, пока остаётся открытым.
Для США эта игра с огнём грозит катастрофой и в военной сфере, и в экономике. Но на другой чаше весов — риск проиграть в противостоянии с Китаем.
Поднебесная же будет до последнего придерживаться стратегии мирной конкуренции, ведь она играет ей на руку. Удастся ли обеим сторонам сохранить ситуацию в управляемом режиме — покажет только время.