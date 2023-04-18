Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2023, 20:34 — ИА Регнум. В будущем на Украине может произойти ещё один майдан. Об этом со ссылкой на неназванного бывшего украинского министра сообщила газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Майдан может повториться», ― указал он.

Бывший министр пояснил, что конфликт на Украине породил большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен.

«Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформ, которых они требовали ещё в 2014 году. И скоро они захотят это», ― добавил собеседник издания.

Одной из возможных причин майдана журналист газеты Джейми Деттмер называет президента Украины Владимира Зеленского, чьи рейтинги до российской военной операции были на уровне 11%, но резко выросли до 84% после начала военных действий. Однако он считает, что его показатели упадут, как «только исчезнет экзистенциальная угроза».

Депутат от оппозиции украинской либеральной партии «Голос» Инна Совсун тоже ожидает нового майдана.

«Я была на улицах во время оранжевой революции, когда училась на последнем курсе университета в 2004 году, и снова была на улицах в 2014 году. Приближается десятилетний рубеж, когда мы склонны устраивать революции», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, история майдана начинается с украинских попыток евроинтеграции, которые в конечном итоге привели к госперевороту и гражданской войне. В 2013 году в центре Киева началась массовая многомесячная акция протеста в ответ на приостановку правительством страны подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

В результате событий в феврале 2014 года, когда неизвестные снайперы открыли огонь по протестующим и сотрудникам полиции, на майдане в Киеве погибли более 100 человек. Только 20 февраля в украинской столице погибли свыше 40 человек.