В США выдвинули обвинения в проведении «кампании влияния» в интересах России трём россиянам

Флорида, США, , 20:25 — REGNUM Власти США выдвинуты обвинения в адрес трёх россиян и четырёх американцев в проведении «кампании влияния» в интересах России. Об этом 18 апреля заявило Министерство юстиции США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Присяжные в штате Флорида признали достаточными предоставленные властями улики для предъявления обвинений четырём гражданам США и трём россиянам в том, что «они действовали в интересах правительства России, и в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах».

Кроме того, в федеральном округе Колумбия рассекречены материалы дела, в рамках которого россиянке Натальи Бурлиновой выдвинуты обвинения в том, что она, «вступив в сговор с сотрудником ФСБ, действовала в качестве нелегального агента России в США».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта журналиста The Wall Street Journal Гершковича задержали в России по подозрению в шпионаже и на два месяца заключили под стражу. Спецслужбы располагают данными о сборе репортёром сведений, составляющих в России государственную тайну. Сам журналист категорически отвергает обвинение следователей в шпионаже в интересах США.

31 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рекомендовал всем гражданам США, в том числе журналистам, срочно покинуть Россию.