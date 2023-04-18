Вашингтон, 18 апреля, 2023, 20:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин послал «зловещее предупреждение» коллективному Западу, заявив о возможностях военно-морского флота России. Об этом пишет издание Newsweek.

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Как говорится в публикации, отставной офицер британской военной разведки Филип Ингрэм считает, что внезапные учения Тихоокеанского флота России были проведены по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что Россия «хотела показать, что она способна осуществлять обычную военную деятельность, несмотря на проводимую спецоперацию на Украине».

Кроме того, британский офицер считает, что своими действиями Россия продемонстрировала, что по-прежнему является важным игроком в Тихоокеанском регионе, который укрепляет сотрудничество с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка проводится с целью наращивания способности вооружённых сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о том, что в ходе внезапной проверки силы Тихоокеанского флота проведут учения по поиску и уничтожению подлодок условного противника. Кроме того, будут выполнены практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским мишеням.