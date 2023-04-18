Москва, 18 апреля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Заявления о том, что Банк России якобы принимает решения по приказу мировой финансовой закулисы, не соответствуют действительности. Политика регулятора ― это исключительная прерогатива совета директоров ЦБ. Об этом, отвечая на вопрос ведущего подкаста Первого канала «Лёгкие деньги», заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

Cbr.ru Алексей Заботкин

«Относиться к этому утверждению нужно, как к мифу, который, по всей видимости, сформировался в 90-е годы. Тогда у нас была гиперинфляция, большие бюджетные дефициты», ― пояснил он.

Заботкин напомнил, что тогда Международный валютный фонд активно участвовал в том, чтобы помочь достичь макроэкономической стабилизации, предоставлял российскому правительству кредиты.

«И эти кредиты были обусловлены определёнными параметрами действий, которые требовались и от правительства, и от ЦБ», ― указал зампред регулятора, слова которого приводит РИА Новости.

Однако уже в 2002 году все эти кредиты МВФ погасили и «с тех пор не связаны никакими обязательствами».

Заботин добавил, что решения по денежно-кредитной политике в Центральном Банке принимает совет директоров регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центробанка, внешний долг Российской Федерации сократился до минимальных значений за 15 лет. На 1 января он составлял 380,5 млрд долларов. За 2022 год долг уменьшился на 101,81 млрд долларов США.

Отмечается, что снижение внешнего долга произошло в основном из-за погашения кредитов. Самое крупное единовременное снижение произошло в 2014 году, когда ЦБ выплатил 129 млрд долларов.