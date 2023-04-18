Вашингтон, 18 апреля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Генсек ООН Антониу Гутерриш не обрадовался визиту в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило издание Washington Post со ссылкой на появившиеся в Сети секретные документы.

Un.org Антониу Гуттериш

В статье не говорится, что стало причиной недовольства генсека ООН, но источник рассказал изданию, что 73-летний Гутерриш находился в разъездах несколько недель, а визит на Украину предполагал длительный перелёт и ещё 11-часовой переезд в Киев.

«Это не тоже самое, как если бы он находился в частном самолёте, где мог бы поспать», — подчеркнул один из дипломат.

В секретных документах также отмечается, что 8 марта, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, генсек ООН сообщил своему представителю Стефану Дюжжарику, что «он очень разозлен» неожиданной церемонией в честь Международного женского дня. Позже сообщили, что Зеленский организовал мероприятие без предупреждения генсека ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в начале марта прибыл в Киев с рабочим визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил вопрос продления зерновой сделки. Гутерриш обсудил с президентом Украины продолжение сделки «во всех её аспектах, а также другие актуальные вопросы».