Москва, 18 апреля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. На сегодня пока нет точной даты проведения прямой линии президента Владимира Путина с россиянами. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока точной даты нет», ― подчеркнул, отвечая на вопрос ТАСС, официальный представитель Кремля.

Ранее появилась информация о том, что это мероприятие намечено на июнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Песков заявил, что прямая линия Путина с жителями России состоится, поскольку является востребованным форматом.

Впервые прямая линия президента России, в ходе которой глава государства отвечает на вопросы россиян, состоялась в 2001 году. Это традиционное мероприятие не проводилось в 2004, 2012 и 2022 годах.