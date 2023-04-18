Волгоград, , 19:49 — REGNUM Трёхкратную чемпионку России по гандболу Викторию Дивак похоронят в Волгограде. Об этом 18 апреля сообщил гандбольный клуб «Астраханочка» на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Виктория Дивак. Кадр из видео с канала: ЧП

«Прощание с Викторией Дивак состоится в четверг, 20 апреля в Волгограде по адресу ул. Землячки 74, строение 15, похоронный дом «Память», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM информировало, что 17 апреля Федерация гандбола России сообщила о том, что на 30 году жизни разыгрывающая спортивного клуба «Астраханочка» Виктория Дивак умерла.

Спортсменка скончалась от полученных травм, выпав с 8 этажа многоэтажного дома. У следствия есть две версии произошедшего: суицид и несчастный случай.

Следователи в Астраханской области проводят проверку по факту гибели спортсменки, в настоящий момент уточняются все обстоятельства произошедшего.