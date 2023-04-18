Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» и штаб Национальной гвардии «Восток»

Луганск, , 19:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетил Херсонскую область и Луганскую Народную Республику в понедельник. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней, Пасха у нас отмечается, сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет. Эта поездка состоялась вчера», — сказал представитель Кремля.

На вопрос журналистов о том, какие выводы сделал глава государства о состоянии войск и настрое бойцов, Песков ответил, что это прерогатива Министерства обороны.

«Что касается оценок состояния войск и так далее — это прерогатива министерства обороны. Мы не имеем права здесь давать какую-то информацию», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР и штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. В Кремле отметили, что эти рабочие поездки президента не подготавливались заранее.

В ходе поездок президент заслушал доклады военных об обстановке на указанных направлениях, а также подарил военным в штабе «Восток» копию иконы «Спас Нерукотворный». Оригинал передадут в Храм Вооруженных сил, а копии оставят в Херсонской области и в ЛНР. Уточняется, что оригинал принадлежал одному из военных министров в XIX веке.