Песков заявил, что в Кремле не обсуждают проведение второй волны частичной мобилизации

Москва, , 19:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся разговоры о «второй волне» частичной мобилизации, сообщил Telegram-канал SHOT.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

«Разговоров о «второй волне» мобилизации в Кремле не ведётся», — прокомментировал Песков слова депутата Госдумы Александра Бородая о второй волне мобилизации в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новая волна мобилизации в России не обсуждалась. Песков подчеркнул, что нет второй волны мобилизации, а что касается вручения повесток, ведется только работа над законопроектом. При этом пресс-секретарь отметил необходимость проведения цифровизации системы воинского учёта.