Ученики новосибирской школы устроили забастовку из-за травли педагога матерью третьеклассницы

Новосибирск, , 19:18 — REGNUM Третьеклассники из гимназии №10 города Новосибирска устроили забастовку, поводом для этого стала травля, которой уже на протяжении полугода городская предпринимательница Светлана Манина, чья дочь учится в этом же классе, подвергает классную руководительницу Наталью Браткову. Об этом сообщил портал Ngs.ru со ссылкой на родителей школьников.

Класс Сергей Алексеев

Практически все дети в классе не вышли на учебу 17 и 18 марта. О забастовке в поддержку педагога руководство школы и соответствующие отделы в мэрии и правительстве Новосибирской области родители гимназистов предупредили заранее коллективным письмом.

Уточняется, что конфликт предпринимательницы с классным руководителем длится с начала 2022 года. Родители учеников утверждают, что предпринимательница своим поведением не даёт нормально идти учебному процессу, пишет многочисленные жалобы на классного руководителя, вынуждая её уволиться.

«Наши требования сводятся к тому, что мы не хотим учиться с дочерью Маниной в классе из-за того, что делает ее мама. Также мы недовольны тем, как этот конфликт урегулирует директор гимназии», — пояснила одна из родительниц.

Новосибирские родители настроены решительно и не собираются останавливаться на забастовке, а планируют провести митинг. Сложившуюся ситуацию обсудят на совещании у уполномоченного по правам ребёнка Надежды Болтенко с представителями прокуратуры, департамента и министерства образования, СК для дальнейшего урегулирования вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке полиция организовала проверку видео, на котором школьник во время конфликта нападает в классе на учителя. Утверждается, что видео снято в городской школе № 79. Педагог попытался выгнать ученика из класса, он в свою очередь бросился на мужчину с кулаками.

Обстоятельства случившегося устанавливают инспекторы ПДН отдела полиции Советского района Владивостока. Проверку также организовала прокуратура Приморья.