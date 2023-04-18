Reuters раскрыл предложения Польши по новому пакету антироссийских санкций

Варшава, , 19:12 — REGNUM Польша предложила новый пакет санкций против России, который включает запрет импорта российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба», сообщило 18 апреля агентство Reuters.

В документе, с которым ознакомилось агентство, говорится что Варшава предлагает остановить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», идущего в Германию.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, Польша предлагает положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ, а также ввести ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.

Уточняется, что соответствующие предложения Польша передала Европейской комиссии.

Евросоюз уже ввёл в действие десять пакетов санкций против Москвы. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 11-й пакет будет направлен на борьбу с обходом существующих ограничений, в частности, на запасные части и оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции по итогам трехдневной министерской встречи G7 глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси 18 апреля заявил, что страны намерены продолжить политику жёстких санкций в отношении России и поддержку Украины. Кроме того, в принятом совместном заявлении глав МИД стран G7 говорится, что стороны «в самых жёстких выражениях» осудили Россию.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 12 апреля прокомментировал введение антироссийских санкций. По его словам, новые санкции лишь подтверждают бессилие США добиться отказа Москвы от защиты национальных интересов. Российский дипломат подчеркнул, что санкции не способны повлиять на подходы и позиции России, а лишь нанесут ощутимый урон деловой репутации США в глазах остального мира.

Под ограничения 12 апреля попали более 30 физических и 90 юридических лиц, включая вице-премьера Марата Хуснуллина, экс-министра транспорта Евгения Дитриха, а также компании «Мегафон» и «Юнармия».