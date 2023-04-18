Politico: США готовятся объявить о «беспрецедентных» ограничениях на инвестиции в Китай

Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить в апреле о беспрецедентных мерах ограничения американских инвестиций в Китай. Они будут направлены на сдерживание технологического и военного развития Пекина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чиновники приближаются к соглашению по ключевому усилию, направленному на ограничение технологического и военного подъёма Пекина. Беспрецедентные правила ограничения американских инвестиций в Китай ожидаются позднее в этом месяце», — информирует издание.

Как говорится в публикации, администрация Белого дома уже начала обсуждения с предпринимательским сообществом, включая торговую палату США, над содержанием исполнительного указа Байдена. Нововведение обяжет бизнес уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании. А также будет введён запрет на ряд сделок в критических секторах, включая микропроцессоры.

Кроме того в Белом доме рассматривают возможность введения запрета на работу в США социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Китая решили ответить на санкции Запада отказом экспортировать редкоземельные металлы. Они необходимы для производства аккумуляторов для электромобилей. Также Китай готов ввести эмбарго на сканирующие лидары, используемые в системах машинного зрения. Без этого сырья Запад не сможет перейти на электротранспорт.

Такие планы это своеобразное «контрнаступление» Китая в ответ на санкции, а также задержания на Западе граждан КНР — сотрудников ряда крупных западных компаний.