Киев, , 18:44 — REGNUM Солдат ВСУ показал видео своих позиций и сообщил, что его подразделение оказалось брошенным. Кадры 18 апреля опубликовал Telegram-канал «U_G_M».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

На заснятой видеозаписи боец показывает кадры позиций, на которых лежат тела убитых, которые, по словам солдата ВСУ, никто не пытается эвакуировать. Вокруг укреплений ужасающий пейзаж — деревья скошены российской артиллерией.

Запись сделана при сильном ветре, из-за его шума понять многие детали из речи оператора невозможно. Однако легко догадаться, что подразделение получило приказ держать оборону. При этом дальнейшая судьба солдат командование не интересует.

Ранее ИА REGNUM сообщало, один из бойцов ВСУ рассказал, что Киев сгоняет «на убой» в Артёмовск неподготовленное пополнение. По словам военного, киевские власти прислали мобилизованных, которые не умеют даже стрелять. Солдаты не проходили никакой подготовки. В течение пяти дней они находились где-то в Сумской области, а затем новобранцев отправили в район Артёмовска.