* физическое лицо, признанное в РФ иноагентом

МИД России выразил послу США решительный протест из-за заявлений в поддержку Кара-Мурзы*

Москва, , 18:27 — REGNUM Вызванной в МИД России послу США Линн Трейси заявлен решительный протест в связи с провокационными заявлениями в «поддержку» осужденного за госизмену Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), сообщили 18 апреля в российском внешнеполитическом ведомстве.

Посол США в Армении Линн Трейси на приеме у Николы Пашиняна Primeminister.am

«Любые шаги американской стороны, направленные на разжигание розни <…>, а также использование дипмиссии для прикрытия подрывной работы, будут жестко пресекаться», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве также предупредили, что нарушающие Венскую конвенцию и злоупотребляющие статусом сотрудники посольства США досрочно завершат дипмиссию в Москве.

МИД России подчёркивает, что совершенные публично с целью оказать давление на органы власти и суд подобного рода действия представляют собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела страны.

«Попытки выгородить курируемого Вашингтоном и прочими западными столицами «агента влияния» выглядят лицемерно и нелепо», — указали в дипведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, вызванные в МИД России 18 апреля послы США и Великобритании без комментариев покинули дипведомство. Накануне Мосгорсуд вынес приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе. За госизмену он получил 25 лет лишения свободы. При этом на оглашение вердикта прибыли 40 дипломатов из 25 стран, включая послов США, Британии и Канады. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Лондон от политизации международной правозащитной тематики. Она также назвала «верхом цинизма» требования послов США и Канады освободить публициста.