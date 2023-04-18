Вашингтон, 18 апреля, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп не победит на следующих выборах. При этом нынешнего главу Белого дома Джо Байдена переизберут, каким бы ни оказался кандидат от республиканцев. Такое мнение в интервью Sky News высказала бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

MB298 Дональд Трамп

«За ним [Трампом] и его поведением следит больше людей, чем раньше. Он обвиняет людей в том, что делает сам, это форма психологической проекции», ― отметила Клинтон.

Бывшая госсекретарь добавила, что она всегда думала в особенности о его достижениях, в частности, в бизнесе, однако потом, когда его увидели в политике и правительстве, оказалось, что это был человек, «которому наплевать на правила».

«Ему было наплевать на закон», ― сказала Клинтон.

Она добавила, что, несмотря на то, что Трампу предъявлены обвинения, в правовой системе США нет ничего, что помешало бы ему снова баллотироваться на пост президента США.

Как сообщило ИА REGNUM, очередные выборы президента США состоятся в 2024 году. В апреле действующий американский лидер Джо Байден намерен объявить о том, что собирается идти на второй срок. При этом он неоднократно давал понять, что уже сделал выбор в пользу такого решения.

По данным издания Politico, рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена колеблется в районе 40%, что может сигнализировать о низких шансах главы государства одержать победу в предстоящих президентских выборах.

По данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, средний рейтинг одобрения Байдена составил 43%, не одобряют его 52% избирателей.

По мнению авторов статьи, в последнее время глава государства сталкивается с «беспрецедентным отсутствием энтузиазма» в отношении своей кандидатуры среди демократов. Как напоминает издание, мартовский опрос телеканала CNN показал, что лишь 68% сторонников демократов считают Байдена «достойным переизбрания» в 2024 году.

По данным исследования компании YouGov, республиканцы считают экс-президента США Дональда Трампа самым предпочтительным кандидатом в президенты на выборах 2024 года даже после того, как большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление ему обвинений.