* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Послу Канады в РФ заявлен демарш из-за её публичных комментариев в связи с приговором Кара-Мурзе*

Москва, , 18:15 — REGNUM Послу Канады в России Элисон Леклер заявлен демарш из-за её публичных комментариев в связи с приговором журналисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 18 апреля заявили в МИД РФ.

Здание МИД РФ Sergey Korovkin 84

В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что действия, сопровождаемые развёрнутой официальной Оттавой оголтелой русофобской кампанией, а также объявлением стратегической целью канадской внешней политики «смену режима в России», представляют собой прямое вмешательство во внутренние дела РФ.

Послу указано на неизбежные негативные последствия в случае продолжения нынешнего конфронтационного курса режима премьера Джастина Трюдо для двусторонних отношений и злоупотребляющих дипломатическим статусом сотрудников посольства Канады в Москве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, МИД России 18 апреля вызвал послов США, Великобритании и Канады из-за грубого вмешательства в дела страны и деятельности, не соответствующей статусу дипломата.

Накануне Мосгорсуд вынес приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе. За госизмену он получил 25 лет лишения свободы. При этом на оглашение приговора прибыли 40 дипломатов из 25 стран, в том числе американский, британский и канадский послы. Последние выступили с обращением на ступенях Мосгорсуда с требованием освободить Кара-Мурзу.

Журналиста обвинили в распространении фейков про российскую армию. Суд также наложил на публициста штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет. Кара-Мурза вину не признал. Его адвокаты просили суд о полном оправдании. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.