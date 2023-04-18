МИД РФ заявил решительный протест послу США из-за высказываний в поддержку Кара-Мурзы*

Москва, , 18:12 — REGNUM Министерство иностранных дел России заявило послу США Линн Трейси решительный протест из-за высказываний в поддержку осуждённого на 25 лет тюрьмы публициста Владимира Кара-Мурзы (физическое лицо, признанное в РФ иностранных агентом). Об этом 18 апреля заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечено в опубликованном на сайте МИД заявлении, любые шаги США, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе, будут жестко пресекаться.

«Нарушающие же Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляющие своим статусом сотрудники посольства США досрочно завершат пребывание в Москве», ― указали в министерстве.

Кроме протеста, американскому дипломату указали на то, что попытки «выгородить» курируемого Западом Кара-Мурзу «на фоне беззастенчивого подавления инакомыслия в самих США выглядят лицемерно и нелепо».

Ранее посол США в Москве Линн Трейси посетила российское дипведомство, куда её вызвали в связи «с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу».

В здании министерства на Смоленской площади она пробыла более 45 минут. Комментариев журналистам дипломат давать не стала.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Московский городской суд приговорил журналиста Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима за госизмену и распространение фейков про российскую армию. Кроме того, суд назначил публицисту штраф в размере 400 тысяч рублей, запрет на журналистскую деятельность сроком на семь лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.

На оглашение приговора прибыли 40 дипломатов из 25 стран, в том числе американский, британский и канадский послы. Последние выступили с обращением на ступенях Мосгорсуда с требованием освободить Кара-Мурзу.

В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, послов этих трёх стран вызвали в российский МИД, где им был заявлен решительный протест.