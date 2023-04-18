Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2023, 18:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону нетрезвый дворник сорвал флаг России с поликлиники и попытался его сжечь. Хулиганский поступок мужчины запечатлела видеокамера, кадры опубликовал Telegram-канал Don Mash.

jia3ep Флаг России

На видео нетрезвый мужчина — сотрудник поликлиники, стоя на козырьке медучреждения, снимает российский триколор с фасада здания. Бросив его на землю, правонарушитель спустился вниз и предпринял попытку уничтожить флаг.

Дебошира скрутили сотрудники Росгвардии. В отношении 57-летнего мужчины возбудили дело о надругательстве над государственным флагом. Учитывая, что ранее он был судим за кражу, дворнику грозит до года лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Нижегородской области арестовали мужчину, который 3 апреля сорвал со здания отдела полиции в Павлово флаг России. Злоумышленником оказался житель города Ворсма Павловского района 1988 года рождения, ранее неоднократно судимый. В действиях задержанного усматриваются признаки надругательства над государственным флагом РФ и хулиганства.