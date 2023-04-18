Женева, Швейцария, , 18:01 — REGNUM Решение не допустить сборную России по баскетболу до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Париже, принял исполком Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом 18 апреля сообщается на сайте FIBA.

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«В соответствии с рекомендациями МОК об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованными 28 марта, исполнительный комитет FIBA принял решение не разрешать регистрацию мужской сборной России в предквалификационных турнирах FIBA к Олимпийским играм 2024 года», — указывается в сообщении.

Отмечается, что сборную России на турнире заменит национальная команда Болгарии, которая является следующей в рейтинге европейской сборной.

17 марта FIBA сообщила, что окончательное решение по вопросу допуска российской команды на предквалификационный турнир к Олимпиаде в Париже будет принято 28 апреля на заседании центрального совета организации.

Предквалификационный турнир к летним Олимпийским играм 2024 года пройдёт в период с 12 по 20 августа 2023 года и в нём сыграют 40 национальных команд. По его итогам будет определено пять сборных для игр в квалификационных турнирах.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород» впервые стал победителем Кубка России. В финальном матче нижегородский клуб одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 84:72.