Киев, , 17:53 — REGNUM По состоянию на апрель 2023 года без вести пропавшими числятся около семи тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Чуть более семи тысяч. Мы рассчитываем, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, всё же находятся в плену. По нашей статистике, около 60-65% живы и находятся в плену», — сказал Котенко в эфире украинского телеканала «Рада».

Также, по его словам, власти Украины работают над созданием специального электронного реестра. Примерно через месяц у солдат ВСУ начнут обязательный отбор биоматериалов, что позволит в случае их смерти ускорить идентификацию.

Ранее глава министерства обороны Украины Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что Вооружённые силы Украины в ходе боевых действий потеряли меньше людей, чем погибло в Турции во время землетрясений в начале февраля. Позднее министру пришлось извиняться за эти слова, так как многие читатели нашли его высказывания оскорбительными.